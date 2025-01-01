Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1574
Richterin Barbara Salesch

Folge 1574: Cut

44 Min.Ab 12

Urplötzlich wird Lena in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf gerissen: Bevor sie reagieren kann, wird ihr das Tattoo mit dem Namen ihres Ex-Freundes Kai herausgeschnitten. Hat er sie aus enttäuschter Liebe verletzt, weil sie ihn verlassen und ihr auch noch den Umgang mit ihrer Tochter Elise verboten hat? Oder ist Lena von ihrer Vergangenheit eingeholt worden?

SAT.1
