Richterin Barbara Salesch
Folge 1575: Brüder
44 Min.Ab 12
Über eine Woche ist Jan bereits spurlos verschwunden, als seine Frau Anja eine grausame Entdeckung macht: In der Wohnung findet sie seine Leiche an der Decke baumelnd. Hat Anjas Schwager Sven seinen Bruder aus enttäuschter Liebe getötet, weil sie sich nach einer zweijährigen Beziehung doch für Jan entschieden hat?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
