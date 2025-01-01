Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Unterdrückte Liebe

SAT.1Staffel 9Folge 1580
Unterdrückte Liebe

Richterin Barbara Salesch

Folge 1580: Unterdrückte Liebe

44 Min.Ab 12

Peter Kranz, ein verklemmtes Muttersöhnchen, soll versucht haben, seine Nachbarin Christine Jasper mit einer roten Horrormaske und vorgehaltenem Messer im Stadtwald zu vergewaltigen. Angeblich hat er sie schon lange beobachtet und belästigt. Oder steckt Christines Arbeitskollege Stefan hinter der Tat, weil er sauer war, dass sie ihn hat abblitzen lassen?

SAT.1
