Richterin Barbara Salesch
Folge 1580: Unterdrückte Liebe
44 Min.Ab 12
Peter Kranz, ein verklemmtes Muttersöhnchen, soll versucht haben, seine Nachbarin Christine Jasper mit einer roten Horrormaske und vorgehaltenem Messer im Stadtwald zu vergewaltigen. Angeblich hat er sie schon lange beobachtet und belästigt. Oder steckt Christines Arbeitskollege Stefan hinter der Tat, weil er sauer war, dass sie ihn hat abblitzen lassen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1