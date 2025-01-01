Richterin Barbara Salesch
Folge 1581: Alte Liebe rostet nicht
44 Min.Ab 12
Nackt soll sich die übergewichtige Jenny nachts in das Bett ihres Ex-Freundes Thomas geschlichen haben, um ihn dort zu fesseln und sexuell zu nötigen. Doch während sie seinen Penis stimuliert, steht plötzlich Thomas' Verlobte Nadine in der Tür. Hat Jenny wirklich versucht, Thomas zu vergewaltigen? Oder behauptet er das nur wegen seiner Verlobten und war in Wirklichkeit gar nicht unfreiwillig mit Jenny im Bett?
