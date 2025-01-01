Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das Seepferdchen

SAT.1Staffel 9Folge 1590
Das Seepferdchen

Das SeepferdchenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1590: Das Seepferdchen

44 Min.Ab 12

Der Albtraum jeder Mutter wird für Nadine zur Wirklichkeit: Ihre sechsjährige Tochter Lucie liegt bewusstlos und mit gebrochenem Arm unter ihrem Schlafzimmerfenster im Garten - von der Babysitterin Sarah (16) fehlt zunächst jede Spur. Hat sie Lucie tatsächlich allein gelassen, obwohl sie wusste, dass das Mädchen schlafwandelt? Und wo hat sich Sarah an jenem Abend rumgetrieben?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen