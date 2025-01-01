Richterin Barbara Salesch
Folge 1590: Das Seepferdchen
44 Min.Ab 12
Der Albtraum jeder Mutter wird für Nadine zur Wirklichkeit: Ihre sechsjährige Tochter Lucie liegt bewusstlos und mit gebrochenem Arm unter ihrem Schlafzimmerfenster im Garten - von der Babysitterin Sarah (16) fehlt zunächst jede Spur. Hat sie Lucie tatsächlich allein gelassen, obwohl sie wusste, dass das Mädchen schlafwandelt? Und wo hat sich Sarah an jenem Abend rumgetrieben?
