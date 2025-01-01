Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

2 sind 1 Paar

SAT.1Staffel 9Folge 1592
2 sind 1 Paar

44 Min.Ab 12

Weil die hochschwangere Pia glaubt, ihr Mann Martin betrüge sie mit seiner Ex-Freundin Rebecca, soll sie ihm mit einem Küchenmesser in den Penis gestochen und ihn schwer verletzt haben. Ist sie durch die Schwangerschaft hormonell völlig außer Kontrolle und sieht nur Gespenster, wie Martin behauptet? Aber von wem stammt der Ohrring, den sie im gemeinsamen Ehebett gefunden hat?

