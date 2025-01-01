Richterin Barbara Salesch
Folge 1592: 2 sind 1 Paar
44 Min.Ab 12
Weil die hochschwangere Pia glaubt, ihr Mann Martin betrüge sie mit seiner Ex-Freundin Rebecca, soll sie ihm mit einem Küchenmesser in den Penis gestochen und ihn schwer verletzt haben. Ist sie durch die Schwangerschaft hormonell völlig außer Kontrolle und sieht nur Gespenster, wie Martin behauptet? Aber von wem stammt der Ohrring, den sie im gemeinsamen Ehebett gefunden hat?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
