Richterin Barbara Salesch
Folge 1593: Umzugsstress
44 Min.Ab 12
Mit schweren Knochenbrüchen liegt Ralf am Fuß der Kellertreppe und ist sich absolut sicher, dass Lisa, die 16-jährige Tochter seiner neuen Freundin, ihn samt Umzugskarton gestoßen hat. Wollte der rebellische Teenager tatsächlich auf diese Weise seinen Einzug bei sich und der Mutter verhindern? Oder könnte auch Martin, Lisas Vater, dahinter stecken?
Weitere Folgen in Staffel 9
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
