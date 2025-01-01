Richterin Barbara Salesch
Folge 1594: Die Zugbekanntschaft
44 Min.Ab 12
Aus Habgier soll Pirella den Handelsvertreter Arno mit seinem Kugelschreiber erstochen haben. Hat sie sich ihr Opfer wirklich in der Bahn gesucht? Oder war es gar keine zufällige Zugbekanntschaft, wie die Schaffnerin Nina behauptet?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1