Richterin Barbara Salesch
Folge 1595: Wenn Liebe leiden schafft
44 Min.Ab 12
Der rechtsradikale Anton Wirtz wird beschuldigt, das deutsch-türkische Paar Kemal und Kathrin am Tag ihrer Hochzeit mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen zu haben - Kathrin ist seitdem querschnittsgelähmt. Oder steckt der Vater der Braut hinter der Tat? Immerhin war er von Anfang an gegen diese Verbindung, und er war es schließlich auch, der seine Tochter und ihren Mann am Hochzeitstag in die "Falle" gelockt hat ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1