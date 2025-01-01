Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Waschtag

SAT.1Staffel 9Folge 1597
Folge 1597: Waschtag

44 Min.Ab 12

Ein Mädchen in der Wohnung eines vorbestraften Verbrechers, ein perverser Wäscheschnüffler im Keller, ein hinterhältiger Angriff auf eine Hausbewohnerin - wie passt das alles zusammen? Die Bewohner des Hauses in Köln-Kalk sind sich sicher: Ex-Knacki Sascha ist für alle Schandtaten im Haus verantwortlich! Hat er sich wirklich im Keller an der Damenunterwäsche vergriffen und deshalb Nachbarin Yvonne, die ihn dabei erwischt hat, auf der Treppe die Beine weggezogen?

