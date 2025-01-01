Richterin Barbara Salesch
Folge 1599: Böse Überraschung
44 Min.Ab 12
Der 18. Geburtstag von Patrick endet mit einem Bordellbesuch und einer Entdeckung, die er so schnell nicht vergessen wird: Seine Mutter Merle arbeitet heimlich als Prostituierte. Außer sich vor Wut soll Merle Timo, den Sohn ihres Ex-Freundes, mit einem faustgroßen Stein niedergeschlagen haben, da sie ihn für die Katastrophe verantwortlich macht.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1