Richterin Barbara Salesch
Folge 1606: Antonios Alptraum
44 Min.Ab 12
Völlig unerwartet schlägt die Italienerin Maria ihrem Sohn Antonio eine Kofferraumklappe auf den Kopf und verletzt ihn dabei schwer. Antonio ist ratlos und glaubt, vom Pech verfolgt zu sein - seine Verlobte Jule hatte sich kurz zuvor ohne Erklärung von ihm getrennt. Ist er wirklich so unwissend oder ist eigentlich er derjenige, der ein Geheimnis hat, welches unter keinen Umständen herauskommen darf?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1