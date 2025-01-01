Richterin Barbara Salesch
Folge 1608: Geld, Liebe und ein Mord
44 Min.Ab 12
Verzweifelt behauptet die Türkin Selma, dass sie nicht für den Tod ihres Ehemannes Benjamin verantwortlich ist - alle Beweise sprechen gegen sie. Auch ihre Schwiegermutter Gesine ist sich sicher, dass Selma ihren Sohn hat ersticken lassen, indem sie ihm Bauschaum in die Luftröhre gefüllt hat. Hat es die Frau, die aus ärmlichen Verhältnissen stammt, nur auf das Vermögen ihres Mannes abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1