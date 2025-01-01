Richterin Barbara Salesch
Folge 1610: Suche nach Glück
44 Min.Ab 12
Mit zerrissenem Nachthemd und in einem fürchterlichen Zustand steht die 19-jährige Marlene mitten in der Nacht vor der Tür ihres Freundes. Wurde sie tatsächlich von Dominik, dem Vater ihrer Freundin Alina, vergewaltigt? Der Witwer bestreitet die Vorwürfe und behauptet stattdessen, dass Marlene versucht habe, ihn anzumachen.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1