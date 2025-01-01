Richterin Barbara Salesch
Folge 1612: Schlankheitswahn
44 Min.Ab 12
Monatelang wurde die 16-jährige übergewichtige Paula mit ihrer Schwester Lena von Vanessa, der neuen Freundin ihres Vaters, auf strengste Diät gesetzt. Die Fitnesstrainerin ist sicher, dass man nur als schlanker Mensch Erfolg hat. Hat sich Paula gerächt, indem sie eine große Menge Abführmittel in Vanessas Tee geschüttet hat und sie so in Lebensgefahr brachte?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1