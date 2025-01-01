Richterin Barbara Salesch
Folge 1613: Kreis des Schweigens
44 Min.Ab 12
Um das Ende seiner Beziehung zu rächen, soll Max seine Ex-Freundin Jenny entführt und sie in eine enge Kiste gesperrt habe - die Frau überlebte nur knapp. Zwei Frauen sind bereits auf dieselbe Art und Weise getötet worden. Ist Max ein Serienmörder oder hat er das Wissen um die Vorgehensweise eines Serientäters benutzt, um dessen Taten zu kopieren?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1