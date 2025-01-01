Richterin Barbara Salesch
Folge 1614: Vom Vater verteidigt
44 Min.Ab 12
Anwalt Richard Behringer muss seine Tochter Mara vor Gericht vertreten: Die 18-Jährige soll dem Rocker Kai in seiner Stammkneipe Gift in seinen Whiskey gemischt haben. Wollte sie mit der Tat Selbstjustiz üben? Schließlich wurde Kai nur wenige Tage davor von dem Verdacht freigesprochen, sie brutal vergewaltigt zu haben ...
