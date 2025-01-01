Richterin Barbara Salesch
Folge 1615: Diamantenfieber
44 Min.Ab 12
Indem sie ihn beim Sex fast um den Verstand gebracht hat, soll Linda den Juwelier Max über seine nächste Diamantenlieferung ausgehorcht und ihn anschließend niedergeschlagen haben, um die Steine im Wert von 300.000 Euro zu rauben. Hat sie ihn tatsächlich ausgenutzt oder steckt möglicherweise seine habgierige Ex-Frau Joyce hinter der Tat?
