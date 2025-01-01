Richterin Barbara Salesch
Folge 1624: Durchgeknallt
44 Min.Ab 12
Ehekrise im Hause Berghof: Dank einer Testosterontherapie fühlt sich Peter wie ein junger Gott und will ständig Sex mit seiner Frau Marie - und die ist genervt. Ein Sexplan soll dem Problem Abhilfe verschaffen, aber Peter will mehr als zweimal in der Woche Sex haben und bedrängt Marie permanent. Hat sie deshalb mit der Nachttischlampe auf sein bestes Stück geschlagen und so einen Penisbruch verursacht?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1