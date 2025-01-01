Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1626
44 Min.Ab 12

"Hilfe! Mein Mann Boris ist spurlos verschwunden!" Nach diesem Notruf machen sich die Polizeibeamten sofort zu dem entsprechenden Rastplatz auf und treffen dort auf die völlig aufgelöste Anja, die gerade mit ihrem Mann in den Flitterwochen ist. Doch kurz darauf machen die Beamten eine grauenhafte Entdeckung: Über drei Liter Menschenblut und ein Messer lassen nur einen Schluss zu: Mord. Aber wo ist die Leiche und warum sind Anjas Fingerabdrücke auf dem Messer?

