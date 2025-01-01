Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1629
Folge 1629: Der Amoklauf

43 Min.Ab 12

Kurz nach seinem Schulverweis soll Sascha an seiner ehemaligen Schule Amok gelaufen sein. Drei seiner Mitschüler und eine Lehrerin soll er in die Turnhalle gelockt und sie anschließend mit einem Sportbogen beschossen und schwer verletzt haben. Oder steckt der Außenseiter Oliver dahinter? Er hatte schließlich jahrelang unter seinen Mitschülern zu leiden ...

SAT.1
