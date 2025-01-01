Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 1630
43 Min.Ab 12

Isabell ist angeklagt, ihren Freund Thomas aus Habgier mit einem Cocktailmesser die Halsschlagader tödlich aufgerissen zu haben- der wesentlich ältere Mann hatte wenige Wochen zuvor zwei Millionen Euro geerbt. Hat sie tatsächlich gehofft, durch das Geld das ersehnte Sorgerecht für ihre inzwischen siebenjährige Tochter Anna zu bekommen?

