Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1636
44 Min.Ab 12

Die flotte Oma Lotti wurde in ihrem Altenheim Opfer eines Raubüberfalls. Unter Verdacht steht die vollkommen abgebrannte Küchenhilfe Svenja. Hat sie tatsächlich Lotti durch einen heftigen Stoß außer Gefecht gesetzt, um so an 5.000 Euro zu kommen? Oder wollte Lottis Sohn Jürgen sie zum Pflegefall machen, um zu verhindern, dass sie sich bei ihm einnistet?

SAT.1
