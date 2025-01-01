Richterin Barbara Salesch
Folge 1661: Achtung, es brennt!
44 Min.Ab 12
Während eines Einsatzes soll Feuerwehrmann Marc Valerie, die 19-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin Maria, vergewaltigt haben. Hatte er es wirklich schon immer auf sie abgesehen und sie hinter Marias Rücken angebaggert, wie Valerie behauptet? Oder will sein Ex-Kollege Alex ihm die Tat unterschieben?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1