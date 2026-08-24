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Ridiculousness

Chanel und Sterling CCXCVII

MTV liveFolge vom 24.08.2026
Chanel und Sterling CCXCVII

Chanel und Sterling CCXCVIIJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 24.08.2026: Chanel und Sterling CCXCVII

20 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12

In dieser neuen Folge beobachten die Moderatoren ein paar Pechvögel, die schon "wieder verletzt" werden, sind "Hacke im Drive-in", und nehmen am ersten jährlichen "Ridic-Buchstabierwettbewerb" teil. Zudem gibt es noch weitere virale Videos.

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