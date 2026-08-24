Ridiculousness
Folge vom 24.08.2026: Chanel und Sterling CCXCVII
20 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12
In dieser neuen Folge beobachten die Moderatoren ein paar Pechvögel, die schon "wieder verletzt" werden, sind "Hacke im Drive-in", und nehmen am ersten jährlichen "Ridic-Buchstabierwettbewerb" teil. Zudem gibt es noch weitere virale Videos.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
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