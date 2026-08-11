Ridiculousness
Folge vom 11.08.2026: Chanel und Sterling CCLVI
21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
In dieser neuen Folge sehen sich die Moderatoren die Rubrik "Kommentar: Ein" an, bewundern Menschen, die Dinge auf die "einfache Art" tun und sprechen über die Gefahren des "Betrunken Steckenbleibens". Zudem gibt es noch weitere virale Videos.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19-20, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-40, Season 40-43: MTV Germany