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Ridiculousness

Chanel und Sterling CCLXII

MTV liveFolge vom 12.08.2026
Chanel und Sterling CCLXII

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Ridiculousness

Folge vom 12.08.2026: Chanel und Sterling CCLXII

21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

In dieser neuen Folge begehen die Moderatoren ein paar "halb gare Raubüberfälle", werden Zeuge einer "Papa-Bestimmung" und geraten in "Essensgefühle". Zudem gibt es noch zahlreiche weitere virale Videos aus der Welt des Internets.

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