Ridiculousness
Folge vom 12.08.2026: Chanel und Sterling CCLXII
21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
In dieser neuen Folge begehen die Moderatoren ein paar "halb gare Raubüberfälle", werden Zeuge einer "Papa-Bestimmung" und geraten in "Essensgefühle". Zudem gibt es noch zahlreiche weitere virale Videos aus der Welt des Internets.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany