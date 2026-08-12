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Ridiculousness

Chanel und Sterling CCLXIV

MTV liveFolge vom 12.08.2026
Chanel und Sterling CCLXIV

Chanel und Sterling CCLXIVJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 12.08.2026: Chanel und Sterling CCLXIV

21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

In dieser neuen Folge leiden die Moderatoren unter der "starrenden Terry", widmen sich speziellen Desserts bei "Tortenmenschen" und werden im Laden nervös bei "probieren vor dem Kauf". Zudem gibt es noch weitere virale Videos aus dem Internet.

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