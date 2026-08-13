Ridiculousness
Folge vom 13.08.2026: Logan Paul
21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
In dieser neuen Folge begrüßen die Moderatoren ihren Gast Logan Paul, um "impulsives Verhalten" zu sehen, die "S... Splits" zu spüren und sich mit einigen "Husky-Problemen" zu beschäftigen. Zudem gibt es noch zahlreiche weitere virale Videos.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19-20, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany