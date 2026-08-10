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Ridiculousness

Chanel und Sterling CCXLV

MTV liveFolge vom 10.08.2026
Chanel und Sterling CCXLV

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Ridiculousness

Folge vom 10.08.2026: Chanel und Sterling CCXLV

21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

In dieser neuen Folge zelebrieren die Moderatoren Paare, die "zu alt für die Scheidung" sind, zahlen ein bisschen mehr für die "Idiotenversicherung" und zollen in "Ich hatte einen Coupon" den cleveren Einkäufern Tribut.

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