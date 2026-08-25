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Ridiculousness

Chanel und Sterling CCCV

MTV liveFolge vom 25.08.2026
Chanel und Sterling CCCV

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Ridiculousness

Folge vom 25.08.2026: Chanel und Sterling CCCV

21 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

In dieser Episode sprechen die Moderatoren gemeinsam über Leute, die es "nur für die Show" tun, die Gefahren von "großen Pools" und darüber, wann es "Zeit ist, deinen Arm zu essen". Zudem gibt es noch zahlreiche virale Videos aus dem Internet.

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