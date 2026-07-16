Ridiculousness
Folge vom 16.07.2026: Chanel und Sterling CDXXVII
21 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 16
In der Sendung machen sich Rob, Chanel und Steelo dieses Mal "Ready for Battle". Außerdem schleichen sie sich auch diesmal rum, um einen Schluck "Secret Sauce" zu bekommen und bestaunen die zarte Schönheit von "Ridiculous Romance".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
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