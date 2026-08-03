Ridiculousness
Folge vom 03.08.2026: Chanel und Sterling CDXLIII
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
In der Sendung reden Rob, Chanel und Steelo dieses Mal über "Rudelführer" unter Geschwistern. Außerdem machen sie es sich auch gemütlich bei "Komfort verpflichtet" und beobachten ein paar Angeber in "Das war ja wohl nichts".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-35, Season 35-43: MTV Germany