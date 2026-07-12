Ridiculousness
Folge vom 12.07.2026: Chanel und Sterling CDLIII
21 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
In der Sendung sprechen Rob, Chanel und Steelo dieses Mal über die lustige Gefahr in "The Bounce Zone". Außerdem beschäftigen sie sich mit der Kunst des "Functional Karate". Zudem erfahren sie mehr über den Ärger "der 17-jährigen Plage".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
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