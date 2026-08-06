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Ridiculousness

Chanel und Sterling CDLIII

MTV liveFolge vom 06.08.2026
Chanel und Sterling CDLIII

Chanel und Sterling CDLIIIJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 06.08.2026: Chanel und Sterling CDLIII

21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

In der Sendung sprechen Rob, Chanel und Steelo dieses Mal über die lustige Gefahr in "The Bounce Zone". Außerdem beschäftigen sie sich mit der Kunst des "Functional Karate". Zudem erfahren sie mehr über den Ärger "der 17-jährigen Plage".

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