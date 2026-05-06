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Ridiculousness

Chanel und Sterling DLXXIII

MTV liveStaffel 28Folge 24vom 06.05.2026
Chanel und Sterling DLXXIII

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Ridiculousness

Folge 24: Chanel und Sterling DLXXIII

21 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

In dieser Folge der Sendung diskutieren Rob, Chanel und Steelo in "Oma-Rein", warum diese besser putzen. Außerdem sprechen sie auch über schlechte neue Technologien in "Schreckliche Technik" und über die Gefahren in "Schmerz-Parade".

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