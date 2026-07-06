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Ridiculousness

Chanel und Sterling DCX

MTV liveFolge vom 06.07.2026
Chanel und Sterling DCX

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Ridiculousness

Folge vom 06.07.2026: Chanel und Sterling DCX

21 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

In der neuen Folge erledigen Rob, Chanel und Steelo einen Frühjahrsputz mit der Hilfe von "Meister Proper". Außerdem lernen sie auch, dass Sportlichkeit erblich ist in "Unfitte Mütter" und merken in "Autoignorant", dass sie unwissend bei Autos sind.

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