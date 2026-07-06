Ridiculousness
Folge vom 06.07.2026: Chanel und Sterling DCX
21 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
In der neuen Folge erledigen Rob, Chanel und Steelo einen Frühjahrsputz mit der Hilfe von "Meister Proper". Außerdem lernen sie auch, dass Sportlichkeit erblich ist in "Unfitte Mütter" und merken in "Autoignorant", dass sie unwissend bei Autos sind.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-33, Season 35, Season 35, Season 35-43: MTV Germany