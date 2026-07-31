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Ridiculousness

Chanel und Sterling DCXLII

MTV liveFolge vom 31.07.2026
Chanel und Sterling DCXLII

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Ridiculousness

Folge vom 31.07.2026: Chanel und Sterling DCXLII

21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

In dieser Folge der Sendung erleben Rob, Chanel und Steelo in "von null auf Desaster", wie schnell alles schiefgehen kann. Außerdem reden sie auch im Badezimmer im "Toiletten-Talk" und lernen in "lass sie lieber zu", dass Türen zu bleiben sollten.

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