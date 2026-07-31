Ridiculousness
Folge vom 31.07.2026: Chanel und Sterling DCXLII
21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
In dieser Folge der Sendung erleben Rob, Chanel und Steelo in "von null auf Desaster", wie schnell alles schiefgehen kann. Außerdem reden sie auch im Badezimmer im "Toiletten-Talk" und lernen in "lass sie lieber zu", dass Türen zu bleiben sollten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-35, Season 35-43: MTV Germany