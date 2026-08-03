Ridiculousness
Folge vom 03.08.2026: Chanel und Sterling DCXLIII
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 18
In dieser Folge der Sendung treffen Rob, Chanel und Steelo rücksichtslose Fahrer in "Das blinde Aufbäumen". Außerdem sehen sie Fashion-Fehler in "Völlig aus der Passform" und spielen ungefährliche Spiele in "Roulette mit niedrigem Zusatz".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany