Ridiculousness
Folge vom 25.05.2026: Chanel und Sterling DCXLV
21 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
In dieser Folge der Sendung lassen Rob, Chanel und Steelo sich vollkommen aus dem Konzept bringen in "Verrückte kleine Finger". Außerdem ruhen sie sich in "Job-Nickerchen" aus und stellen sich den Fragen in "keine besonderen kniffeligen Fragen".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-33, Season 36, Season 40-43: MTV Germany