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Ridiculousness

Sterling und Karrueche Tran VIII (UK)

MTV liveFolge vom 03.08.2026
Sterling und Karrueche Tran VIII (UK)

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Ridiculousness

Folge vom 03.08.2026: Sterling und Karrueche Tran VIII (UK)

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Rob und Steelo begrüßen Karrueche Tran als Gast und sind dieses Mal auch "Super-Faulpelze". Außerdem haben sie auch große Pläne und versuchen ihre Hunde in "Schnellimbiss-Schwanzwedler" zu verwandeln. Auch kommt es zu "magischen Missgeschicken".

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