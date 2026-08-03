Sterling und Nina Agdal II (UK)Jetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 03.08.2026: Sterling und Nina Agdal II (UK)
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
In der Sendung werden Steelo und Rob dieses Mal von dem Model Nina Agdal begleitet. Dabei treffen sie auf ein paar hungrige Kinder mit "heimlichen Snacks" und haben mit "Haustieren im Bad" zu tun. Sie trinken Rum mit "Party-Piraten".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany