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Ridiculousness

Sterling und Nina Agdal III (UK)

MTV liveFolge vom 03.08.2026
Sterling und Nina Agdal III (UK)

Sterling und Nina Agdal III (UK)Jetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 03.08.2026: Sterling und Nina Agdal III (UK)

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

In der Sendung werden Steelo und Rob dieses Mal von dem Model Nina Agdal begleitet. Dabei lernen sie die Auswirkungen, wenn man den "Absprung verpasst". Sie lernen alternative Verwendungsmöglichkeiten in "Papperlapapp" kennen sowie "Katzendiebe".

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