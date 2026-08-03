Sterling und Nina Agdal III (UK)Jetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 03.08.2026: Sterling und Nina Agdal III (UK)
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
In der Sendung werden Steelo und Rob dieses Mal von dem Model Nina Agdal begleitet. Dabei lernen sie die Auswirkungen, wenn man den "Absprung verpasst". Sie lernen alternative Verwendungsmöglichkeiten in "Papperlapapp" kennen sowie "Katzendiebe".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-35, Season 35-43: MTV Germany