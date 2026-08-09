Sterling und Carly Aquilino XIJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 09.08.2026: Sterling und Carly Aquilino XI
21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 16
In der Sendung begrüßen Steelo und Rob diesmal die amerikanische Comedienne Carly Aquilino. Gemeinsam spüren sie, was es heißt "Harte Rücken" zu haben, begehen "Beton-Verbrechen" und werden etwas wild mit einer "Vieh-Fehde".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19-20, Season 22-25, Season 25-31, Season 31, Season 33-35, Season 35-40, Season 40-43: MTV Germany