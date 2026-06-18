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Ridiculousness

Sterling und Rachel Wolfson (UK)

MTV liveFolge vom 18.06.2026
Sterling und Rachel Wolfson (UK)

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Ridiculousness

Folge vom 18.06.2026: Sterling und Rachel Wolfson (UK)

21 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

In der Sendung begrüßen Rob und Steelo die Schauspielerin Rachel Wolfson zu Gast. Gemeinsam bestellen sie bei Fahrern mit der Einstellung: "Freut mich, sie zu beliefern". Sie kritisieren Influencer "ohne Einfluss" und achten auf "Fiese kleine Gören".

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