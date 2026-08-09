Ridiculousness
Folge vom 09.08.2026: Sterling und Nina Agdal IX
21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 16
In der Folge begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam erleben sie die Freuden des Herbstes in "Geliebter Blätterhaufen", einen mühsamen Transport von "Beschwerlichen Ballons" und machen "Januar-Fitness".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19-20, Season 22-25, Season 25-31, Season 31, Season 33-35, Season 35-40, Season 40-43: MTV Germany