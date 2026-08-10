Sterling und Rachel Wolfson IVJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 10.08.2026: Sterling und Rachel Wolfson IV
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 18
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo die Schauspielerin Rachel Wolfson zu Gast. Gemeinsam bestellen sie bei Fahrern mit der Einstellung: "Freut mich, sie zu beliefern". Sie kritisieren Influencer "ohne Einfluss" und achten auf "Fiese kleine Gören".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany