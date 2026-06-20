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Ridiculousness

Sterling und Nikki Blades (UK)

MTV liveFolge vom 20.06.2026
Sterling und Nikki Blades (UK)

Sterling und Nikki Blades (UK)Jetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 20.06.2026: Sterling und Nikki Blades (UK)

21 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12

In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal das Fitnessmodel Nikki Blades. Gemeinsam spielen sie mit der Gefahr in "Ohne Geländer" und nehmen ihre Arbeit wirklich ernst in "Ernsthafte Arbeit". Sie erkunden die Welt in "Virtuell-reell".

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