Ridiculousness
Folge vom 11.08.2026: Sterling und Lolo Wood IV
21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 16
In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal das amerikanische Model Lolo Wood. Gemeinsam entdecken sie kleine Fehler der "Profi-Überspieler"und versorgen sich bei "Milchfans" mit Kalzium. Sie denken auch über weise Ratschläge in "Lebensregeln".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany