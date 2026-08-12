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Ridiculousness

Sterling und Draya Michele

MTV liveFolge vom 12.08.2026
Sterling und Draya Michele

Sterling und Draya MicheleJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 12.08.2026: Sterling und Draya Michele

21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

In der Sendung begrüßen Rob und Steelo die amerikanische Schauspielerin Draya Michele. Gemeinsam werden sie beim Namen genannt in "Schimpfschande", suchen nach Schlüsseln in "Mach die Tür auf" und haben "nutzlose Regenschirme".

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